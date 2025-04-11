 

Из Москвы за три месяца выдворили почти 5 тыс. мигрантов; в Реутове за один рейд нашли 100 нелегалов и 30 новых россиян, не вставших на учёт

Московские судебные приставы за первые три месяца 2025 года принудительно выдворили за рубеж по решениям судов 4,8 тыс. иностранцев, это на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года; за весь 2024 год столичные судебные приставы выдворили около 18,7 тыс. нелегальных мигрантов, за 2023 год - около 12 тыс. Среди выдворенных больше всего граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. 


Полицейские совместно с военными следователями провели рейд на мануфактурной фабрике в подмосковном Реутове, удалось выявить более ста нелегальных мигрантов - и в то же время более тридцати человек, уже получивших российский паспорт, но так и не вставших на воинский учёт. Днями ранее 25 нелегальных мигрантов нашли в гостиничных комплексах у аэропорта Шереметьево. 

Самарский областной суд вынес приговор уроженцу Таджикистана, убившему жительницу Самары, чтобы завладеть её автомобилем. по уголовному делу о разбое и убийстве местной жительницы в целях завладения ее автомобилем. В 2023 году мужчина, проживавший в Казани, нашел на интернет-площадке объявление о продаже в Самаре автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Он договорился о встрече с автовладелицей для осмотра и, находясь в салоне машины, напал на женщину, нанеся ей смертельные ножевые ранения шеи и туловища. Затем он вытолкнул её на дорогу и уехал. Мигрант приговорен к 24 годам 11 месяцам в колонии строгого режима.


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