За семь лет из РФ выдворили почти 200 000 нелегальных мигрантов

С 2017 года российские судебные приставы выдворили по решениям судов из России почти 200 тыс. иностранцев, нарушивших миграционное или трудовое законодательство, сообщил
директор ФССП России Дмитрий Аристов.
В Петербурге сотрудники полиции задержали
троих человек, незаконно поставивших на миграционный учет около 1 тыс. иностранных граждан по тарифу 2-5 тыс. рублей с человека.
Военный суд приговорил гражданина одной из центральноазиатских республик, задержанного во Владимирской области, к девяти годам
лишения свободы за поддержку террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).
В Петербурге таксист-азербайджанец, который мастурбировал в машине при женщине с пятилетним ребенком, стал фигурантом уголовного дела.