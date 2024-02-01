 

За семь лет из РФ выдворили почти 200 000 нелегальных мигрантов

С 2017 года российские судебные приставы выдворили по решениям судов из России почти 200 тыс. иностранцев, нарушивших миграционное или трудовое законодательство, сообщил директор ФССП России Дмитрий Аристов. 
В Петербурге сотрудники полиции задержали троих человек, незаконно поставивших на миграционный учет около 1 тыс. иностранных граждан по тарифу 2-5 тыс. рублей с человека. 
Военный суд приговорил гражданина одной из центральноазиатских республик, задержанного во Владимирской области, к девяти годам лишения свободы за поддержку террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). 
В Петербурге таксист-азербайджанец, который мастурбировал в машине при женщине с пятилетним ребенком, стал фигурантом уголовного дела. 

 


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APN.ru