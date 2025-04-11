 

Внешний долг РФ резко вырос; в Москве построят ещё больше элитного жилья

 

В первом квартале 2025-го внешний долг РФ резко вырос: по состоянию на 1 апреля - до 312,4 миллиарда долларов. За три месяца он увеличился на 22,1 миллиарда долларов, или на 7,6 процента. Ранее Счётная палата сообщала, что по итогам 2024 года государственный долг РФ вырос на 13,5 процента или почти на 3,5 триллиона рублей. По состоянию на 1 января 2025 года он достиг 14,5 процента ВВП. Расходы на обслуживание госдолга в 2024 году поднялись на 35 процентов, а их доля в общих бюджетных расходах достигла 5,8%. Аудиторы предупредили, что активная продажа Минфином облигаций с переменным купоном опасна для исполнения бюджета, потому что в случаях роста инфляции, повышения ключевой ставки или реализации внешних рисков выплаты могут резко вырасти.

 

В Москве станут строить ещё больше жилья для богачей: рост спроса на элитные квартиры и апартаменты в новостройках превысил ожидания аналитиков, побив рекорды последних четырех лет и вернувшись к показателям докризисной зимы 2020–2021 годов. За три месяца 2025 года в Москве было продано на 30 процентов больше элитных квартир, чем за аналогичный период 2024 года. Показатель вырос в три с половиной раза по сравнению с 2023 годом. После этого аналитики пересмотрели прогноз для рынка элитного жилья на 2025 год. Если в конце 2024 года рост прогнозировался на 10-15%, то теперь он спрогнозирован на уровне 30%. За последний год, по статистике компании NF Group, число квартир стоимостью от 1 миллиарда рублей в столице увеличилось почти вдвое. Самые дорогие стоят 5 миллиардов рублей.

Для сравнения: на благоустройство сёл Ростовской области выделено 540 млн рублей. На благоустройство территории возле мечети в Косино-Ухтомском районе Москвы планируется потратить 718,3 млн рублей.
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APN.ru