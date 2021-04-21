Песков рассказал, каким образом заработал больше Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему в 2020 году его доход оказался выше, чем у главы российского государства Владимира Путина.

"Дело в том, что по-разному начисляется зарплата, разные доходы от банковских вкладов, от средств в управлении. У меня есть вклады, от которых я получаю проценты, денежные средства в управлении", - сказал Песков, добавив при этом, что у него как у госслужащего есть ограничения: например, по закону ему нельзя покупать иностранные акции и облигации. По словам Пескова, у Путина тоже есть банковские вклады.

Согласно обнародованным сведениям, в 2020 году Путин получил 9,9 млн рублей дохода, а Песков -- 12,5 млн рублей.