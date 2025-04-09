 

Депутат попросил Бастрыкина разобраться с арестом москвички в Махачкале

 

Депутат Госдумы Сайгидпаша Умаханов обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину из-за ареста москвички Анастасии Гойсан в Дагестане. Парламентарий попросил Бастрыкина разобраться с неправомерным преследованием женщины, которая находится в СИЗО в Махачкале. Гойсан уверена, что её арест организовал бывший сожитель, влиятельный уроженец Дагестана, который оформил на  неё некую недвижимость.

 

В посёлке Джубга (Краснодарский край) местная жительница пытается добиться справедливости. По её словам, бывший сотрудник МВД, уроженец Чечни Лечи Эльмурзаев, проживавший в её доме, распродавал её имущество и угрожал ей убийством. В том числе он забрал автомобиль, который необходим ей, чтобы возить в больницу ребёнка-инвалида. Несмотря на задержание Эльмурзаева, изъятие автомобиля в Чечне и очную ставку, уголовное дело о краже расследуется уже 8 месяцев без видимых результатов. Потерпевшая подозревает, что за Эльмурзаевым стоят влиятельные покровители. Кроме того, она боится за свою жизнь и жизнь людей, которые пытались помочь: с её слов, Эльмурзаев им также угрожал убийством.

 

Глава Чечни Рамзан Кадыров велел выдворить из Чечни "отцов и братьев" тех, кто стоит за нападением на пост ДПС в Ачхой-Мартане, изъяв их имущество.

"МВД и Росгвардии совместно с ФСБ надо выдворить с территории республики отцов и братьев тех, кто стоит за этим. Их имущество надо изъять. Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать".


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APN.ru