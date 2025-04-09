 

"Альтернатива для Германии" стала самой популярной из немецких партий

Альтернатива для Германии" впервые возглавила рейтинг политических партий ФРГ, по данным опроса института изучения общественного мнения Ipsos. Если бы выборы в Бундестаг прошли в ближайшее воскресенье, АдГ получила бы 25% и опередила бы консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который готовы поддержать 24% респондентов. Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ) составляет 15%, "Зеленых" - 11%, Левой партии - 11%, "Союза Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" - 5%. Блок ХДС/ХСС потерял 5 процентных пунктов с начала марта, а рейтинг АдГ на 3 процентных пункта вырос. При этом новое немецкое правительство сформировано из ХДС/ХСС и СДПГ.


"Альтернатива для Германии" появилась в апреле 2013 года, противники в ФРГ её называют "правопопулистской" партией, а российские СМИ долгое время называли "ультраправой". На досрочных выборах в Бундестаг 23 февраля АдГ впервые в своей истории заняла второе место.
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APN.ru