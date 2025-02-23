На выборах в германский парламент побеждает ХДС/ХСС

Согласно предварительным опросам
, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает на досрочных выборах в германский Бундестаг, набирая около 29% голосов. Второе место впервые в своей истории занимает "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая почти удвоила количество голосов по сравнению с выборами 2021 года и получила (по предварительным опросам) 19,5%. Лишь на третьей позиции расположилась Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца. Её поддержали около 16% избирателей - на треть меньше, чем в 2021 году; Шольц уже назвал
это "горьким результатом", за который он несёт ответственность. Далее следуют "Зелёные" и Левая партия. За них проголосовали примерно 13,5% и 8,5% избирателей соответственно.