 

На выборах в германский парламент побеждает ХДС/ХСС

Согласно предварительным опросам, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает на досрочных выборах в германский Бундестаг, набирая около 29% голосов. Второе место впервые в своей истории занимает "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая почти удвоила количество голосов по сравнению с выборами 2021 года и получила (по предварительным опросам) 19,5%. Лишь на третьей позиции расположилась Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца. Её поддержали около 16% избирателей - на треть меньше, чем в 2021 году; Шольц уже назвал это "горьким результатом", за который он несёт ответственность. Далее следуют "Зелёные" и Левая партия. За них проголосовали примерно 13,5% и 8,5% избирателей соответственно.
При этом в Восточной Германии АдГ опередила все партии, получив около 30% голосов. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Блок Ангелы Меркель получил самый низкий уровень поддержки в истории
» На выборах в Московской области уверенно лидирует "Единая Россия"
» Шредер по-прежнему непопулярен
» Шредер пошел на выборы из-за угрозы переворота
» "Единая Россия" взяла три думы
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Пушкин. Лютый трэш

Пушкин. Лютый трэш

«Семнадцать мгновений». Второй сезон

«Семнадцать мгновений». Второй сезон

Русская диета и её враги - II

Русская диета и её враги - II

Русская диета и её враги

Русская диета и её враги

Новый Мюнхен и вызовы русского общества

Новый Мюнхен и вызовы русского общества

Скрытые проекты США

Скрытые проекты США

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

На выборах в германский парламент побеждает ХДС/ХСС

  • 21:22
  • 166

В РФ выросло число преступлений, совершаемых мигрантами

  • 19:59
  • 209

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Горловке

  • 19:43
  • 193
Пушкин. Лютый трэш

Пушкин. Лютый трэш

Евросоюз в лице его центральных руководящих органов должен быть закрыт

  • 01:20
  • 299

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Херсонской, Белгородской областях, ДНР

  • 22:21
  • 325
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru