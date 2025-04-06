Овечкин побил рекорд по числу шайб в НХЛ и поблагодарил русских

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провёл 895-й гол в своей карьере чемпионатах в НХЛ, отличившись в матче против "Нью-Йорк Айлендерс". Таким образом он побил исторический рекорд по числу шайб в регулярных чемпионатах лиги, принадлежавший Уэйну Гретцки (894). Для того, чтобы установить рекорд, русскому хоккеисту потребовалось 1487 матчей. Установив рекорд, он поблагодарил своих соратников по команде и поблагодарил русских, сказав "Русские сделали это!".

Ранее Уэйн Гретцки говорил, что его русский дед был бы рад, что рекорд побил русский.

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов считает, что "в ближайшие сто лет" рекорд Овечкина никто не побьёт, а вот сам он ещё может установить новые рекорды.

"Русский парень, воспитанник советской школы станет недосягаемым в ближайшие 100 лет в плане рекордов. Может, он еще посягнет на совокупное количество голов и в плей-офф, и в регулярке. Я говорил, это рекорды не только хоккея, но и мирового спорта. Это будет зависеть от него".



