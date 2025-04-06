 

В Минобороны сообщили, что ВСУ каждый день атакуют российскую энергетику; в Торецке ВСУ целенаправленно атаковали мирных

В Минобороны РФ заявили, что Украина с 18 марта каждый день атакует энергетическую инфраструктуру РФ, несмотря на "договорённость"; в частности, за последние сутки атаковала 7 раз. Уже после этого появилось сообщение об очередной атаке в Ростовской области.
В Горловке из-за удара украинского беспилотника погиб мирный житель, ранен ещё один мирный житель. Затем ранен ещё один мирный житель 1956 г.р. Один из немногих выживших жителей Торецка (Дзержинска), который является смежным с Горловкой населённым пунктом, рассказал, что украинцы специально атаковали дронами мирных, которые пытались обратить на себя внимание:
 «По одежде видно, а во-вторых, человек машет, что не стреляйте, оружия нет, ничего нет, не стреляйте. И писали даже эти плакаты крупными буквами, что не стреляйте, мы мирные. И вот это вот как раз только приманивало их».
По его словам, это привело к тому, что он остался единственным выжившим на своей и соседних улицах.
В Курской области до основания разрушены два храма, 18 - полуразрушены или сильно повреждены.
В Тишанке Белгородской области после сброса боеприпаса с беспилотника сгорел частный дом. 6 апреля атакованы: Гаевка, Ржевка, Шебекино, Белянка, Вознесеновка, Берёзовка, Вязовской, повреждены частные дома и автомобили.
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