Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество Чубайса по иску "Роснано"
- 06.04.2025, 08:46,
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Арбитражный суд Москвы по иску "Роснано" наложил арест на денежные средства и иное имущество бывшего главы компании Анатолия Чубайса и ещё семи человек на сумму 5,6 млрд руб. Иск связан с необходимостью возмещения ущерба госкомпании, сказал
директор по особым поручениям АО "Роснано" Евгений Фролов.
"Иск о взыскании убытков, понесённых Роснано в связи с реализацией проекта Plastic Logic, направлен на привлечение к ответственности лиц, принимавших решения о финансировании. Проект, стартовавший в 2009 году в целях создания производства в Российской Федерации гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны, не достиг первоначальных целей (...) уже в 2012 году госкомпания отказалась от запуска завода в России, а все инвестиции направлялись на финансирование деятельности компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях".
Несмотря на отсутствие положительных эффектов от инвестиций и их невозвратность, государственное финансирование возглавляемой Чубайсом корпорации продолжалось более 10 лет.
В 2017 году для сокрытия неудовлетворительных результатов экономической деятельности компании фигуранты "предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств", то есть исказили отчётность и представили единственному акционеру "Роснано" - Российской Федерации - "недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении" компании, что позволило избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий и привлечь дополнительное финансирование. В 2022-2024 годах РФ "пришлось выделить корпорации свыше 43 млрд рублей".
Чубайс возглавлял "Роснано" с её основания в 2008 году по 2020 год. В 2020 году он был назначен специальным представителем президента РФ Путина по международным делам, а в 2022 году, когда началась специальная военная операция, покинул Россию.
"Роснано" рассчитывает, что государство Российская Федерация расплатится по долговым обязательствам компании в размере 11,127 млрд рублей.