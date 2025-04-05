Российские гимнасты отказались выступать в нейтральном статусе

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Российские спортсмены, получившие нейтральный статус, отказались от участия в ближайших турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Федерация гимнастики России сообщила, что "причина такого решения - многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования нашим гимнастам и гимнасткам".

В марте 2022 года FIG отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации из-за конфликта на Украине. Позднее международная федерация "смягчила санкции", допустив спортсменов двух стран в нейтральном статусе, при этом участие в командных дисциплинах исключено.

FIG отказалась предоставлять нейтральный статус некоторым спортсменам из России из-за размещения в социальных сетях поздравительного сообщения с Днем Победы, участия атлетов в гала-концерте ко Дню защитника Отечества, в ходе которого использовалась георгиевская лента и были сделаны фотографии с детьми в военной форме.

Также одной из причин отказа стала подписка у спортсмена на группу в соцсети, где был размещен анонс V Всероссийского антидопингового диктанта, приуроченного ко Дню физкультурника. Эксперты специального комитета FIG приняли цифру V за один из символов СВО.


 


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APN.ru