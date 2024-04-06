Ирина Винер призвала провести совет для неучастия в Олимпийских играх, но это противоречит позиции Кремля

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер призвала провести совет для принятия решения о неучастии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Винер заявила, что участием в Играх спортсмены попирают российскую историю и настоящее.

«Спорт — это война, только с мирным исходом, там идет конкуренция не на жизнь, а на смерть, люди выходят поломанные. А сейчас за что бороться, куда, зачем, почему?»

Однако точка зрения главы федерации гимнастики противоречит точке зрения Кремля. 5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет радоваться победам спортсменов, которые станут выступать в нейтральном статусе. После высказывания Винер Песков выступил вновь, теперь уже ссылаясь на президента РФ Владимира Путина, который заявил, что спортсмены сами принимают решение об участии в Олимпиаде.