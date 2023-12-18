Некоторые российские спортсмены не желают ехать на олимпиаду без флага, а другие не против

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сказала, что ее спортсменки больше не будут выступать на международных турнирах в нейтральном статусе, "без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку".
Так же считает старший тренер команды по спортивной гимнастике Валентина Родионенко:
Отказались ехать на унизительную олимпиаду двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов и двукратный призер Олимпийских игр и рекордсмен мира Климент Колесников.
Но президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил, что на олимпиаду надо ехать, потому что иначе "потеряем мотивацию спортсменов".