 

Некоторые российские спортсмены не желают ехать на олимпиаду без флага, а другие не против

 

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сказала, что ее спортсменки больше не будут выступать на международных турнирах в нейтральном статусе, "без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку".

Это будет позор, если мы туда поедем. Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России.

Так же считает старший тренер команды по спортивной гимнастике Валентина Родионенко:

Мы не даем согласия на участие в этих соревнованиях, пока они не изменят требования, которые они присовокупили к нейтральному статусу. Эти условия нас просто уничтожают. Не допускают спортсменов, которые причастны к силовым структурам, «Динамо», ЦСКА, армии, даже если это срочная служба. Они придумали нам флаг, естественно, без нашей символики и гимна. Масса унизительных требований.

Отказались ехать на унизительную олимпиаду двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов и двукратный призер Олимпийских игр и рекордсмен мира Климент Колесников.

Но президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил, что на олимпиаду надо ехать, потому что иначе "потеряем мотивацию спортсменов". 

 


 




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