 

Вяльбе возразила Путину в вопросе участия россиян в турнирах: она сравнила участие без флага с предательством

Елена Вяльбе (трёхкратная олимпийская чемпионка, четырнадцатикратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира 1997 года в Тронхейме, пятикратная победительница Кубка мира, президент Федерации лыжных гонок России с 2010 года) возразила президенту РФ Владимиру Путину, сказавшему, что российские спортсмены должны самостоятельно решать, ехать им на международные турниры или нет.
Вяльбе считает, что это не так, что участие в международных турнирах сейчас, без российского флага, - неуважение к тем, кто сражается на фронте:
«Либо мы продаемся и едем, предаем свою страну, предаем ребят, которые сейчас борются за нашу жизнь вообще и, возможно, даже за наше существование всей страны. Либо мы им благодарны и вместе с ними. Не в окопе, конечно, но мы солидарны с тем, что наш флаг — не просто стяг и полотно из триколора, а настоящий флаг, за который каждый борется по-своему».
Ранее Вяльбе поддержала тех российских спортсменов, кто отказался ехать на олимпиаду в Париже.
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