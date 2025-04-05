Адвокат Рафаэля Цатуряна назвал "вырванными из контекста" слова "русских будем резать"

Вечером 31 октября 2023 года
в Ростове-на-Дону возле ЖК «Центральный-2» трое пьяных мужчин -
Рафаэль Цатурян, Алмасхан Беренджи и Рудольф Сарецян раскачивали шлагбаум, били самокаты и припаркованные автомобили. На шум вышли двое жильцов дома: Владислав Свиридов и его отец Дмитрий. Хулиганы вели себя агрессивно, кричали "русских будем резать" (это подтверждают очевидцы и фоноскопическая экспертиза). Завязалась драка, Владислав ударил Цатуряна в лицо (на кадрах видно, что тот ударил первым
), он зацепился о шлагбаум, ударился головой о землю и потерял сознание. Старший Свиридов остановил проезжавшую мимо скорую помощь, чтобы Цатуряна госпитализировали, врачи диагностировали травму в задней части головы. Первоначальная экспертиза подтвердила, что травма образовалась от удара о землю; повторная, направленная в суд, посчитала, что причиной травмы затылка может быть удар в глаз.
Уголовное дело по признакам экстремизма за угрозу резать русских так и не было возбуждено. У Цатуряна оказался влиятельный родственник - бизнесмен и председатель армянской общины Ростова Арутюн Сурмалян. Теперь семье Владислава Свиридова открыто угрожают
посадить его на реальный срок (до восьми лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), также Цатурян хочет получить с семьи Свиридовых два миллиона - по миллиону за травму и за "моральный ущерб".
Адвокат Цатуряна Денис Чумиков сообщил
, что крики дебоширов были "вырваны из контекста", зато имеет значение, что Свиридов пришёл в суд очень коротко стриженый, в берцах и чёрной куртке. Сурмалян также заявляет
, что якобы Свиридовы "разжигают межнациональную рознь", но он, Сурмалян, "принципиальный человек" и "пойдёт до конца".