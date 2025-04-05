Отечественным игрушкам будет отдано приоритетное место в разрабатываемом перечне игрушек для детсадов, сказал первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев. По его словам, воспитательная деятельность министерства направлена прежде всего на то, чтобы привить ребенку российские традиционные духовно-нравственные ценности. "Для этого нужны соответствующие игрушки", - заключил первый замглавы Минпросвещения.

Военкор Юрий Котенок обратил внимание на то, что на логотипе Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры отсутствуют кресты. Причём ещё осенью 2023 года общество охраны памятников обещало вернуть кресты на свой логотип, но обещания так и не выполнило.



