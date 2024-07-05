Минпросвещения РФ предложило заново экранизировать советские "произведения классиков", прежде экранизированные

РБК сообщило
о предложении Минпросвещения РФ снять ремейки тридцати советских фильмов историческо-патриотической тематики. Полный список вывешен на сайте Союза кинематографистов РФ, в нём присутствует слово "ремейки"
, в том числе предлагается создать таковые по фильмам "Иван Грозный", "Летят журавли", "Кортик", "Как закалялась сталь" и т.д.
Однако Минпросвещения РФ не согласилось с такой формулировкой и заявило
, что речь шла о "возможной новой экранизации произведений классиков с использованием современных средств отечественного кинематографа".