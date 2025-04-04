 

Продолжаются тяжёлые бои в Белгородской области, в Брянской, Курской и ДНР погибшие и раненые

 

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в ночь на пятницу 107 украинских беспилотников над Курской, Орловской, Липецкой, Калужской, Ростовской, Тамбовской областью, Московской, Брянской, Воронежской и Тульской областями. 

В посёлке Белая Берёзка Брянской области один мирный житель погиб, другой ранен (по другой информации, раненых двое). Ещё один человек ранен при сбросе взрывчатки на автомобиль между брянскими деревнями Хоромное и Чуровичи. 

В селе Ржава Глушковского района Курской области при сбросе взрывчатки на автомобиль ранена молодая женщина, которая навещала родителей.

В Горловке в результате атаки ВСУ погибла мирная жительница.

В Липецкой области украинскими беспилотниками повреждены частные дома в СНТ.
У границы Белгородской области, близ белгородских сёл Поповка и Демидовка, продолжаются тяжёлые бои с отрядами ВСУ, командование украинских войск пытается нарастить концентрацию сил.
 


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