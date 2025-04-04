Продолжаются тяжёлые бои в Белгородской области, в Брянской, Курской и ДНР погибшие и раненые

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в ночь на пятницу 107 украинских беспилотников над Курской, Орловской, Липецкой, Калужской, Ростовской, Тамбовской областью, Московской, Брянской, Воронежской и Тульской областями.

В посёлке Белая Берёзка Брянской области один мирный житель погиб, другой ранен (по другой информации, раненых двое). Ещё один человек ранен при сбросе взрывчатки на автомобиль между брянскими деревнями Хоромное и Чуровичи.

В селе Ржава Глушковского района Курской области при сбросе взрывчатки на автомобиль ранена молодая женщина, которая навещала родителей.

В Горловке в результате атаки ВСУ погибла мирная жительница.