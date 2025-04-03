"ИИ-эксперты" относятся к искусственному интеллекту гораздо положительнее, чем обычные граждане

Американский Исследовательский центр Пью провёл опрос среди обычных граждан и среди так называемых "ИИ-экспертов" о том, чего они ожидают от искусственного интеллекта. 56% "ИИ-экспертов" ожидают в ближайшие 20 лет положительного эффекта для США, 15% из них ожидают отрицательного эффекта, 23% - и того, и другого, ещё 6% не уверены. Среди обычных граждан 35% ждут от ИИ плохого, 17% - хорошего, 33% - того и другого, 16% не уверены.

76% ИИ-экспертов ждут от ИИ выгод лично для себя (среди обычных граждан - 24%, а 43% граждан думают, что ИИ им навредит). Также характерно, что "ИИ-эксперты" из бизнеса более позитивно настроены по отношению к искусственному интеллекту, чем эксперты из системы образования.





Чаще всего граждане надеются на что-то хорошее от ИИ в медицине: 44% думают, что ИИ в этой сфере принесёт пользу. В других сферах ожидания низкие. Лишь 21% американцев ожидают от ИИ добра в экономике (среди ИИ-экспертов - 69%), 24% - в образовании (среди ИИ-экспертов - 61%). 64% обычных американцев считают, что в следующие два десятилетия ИИ будет уничтожать рабочие места в США.





Сходство между ИИ-экспертами (70%) и обычными гражданами (66%) наблюдается в том, что обе категории почти одинаково озабочены неверной информацией, которая исходит от ИИ. Также по 55% в обеих группах опрошенных обеспокоены предвзятостью ИИ-систем. Но граждане больше озабочены тем, что ИИ ослабит человеческие связи (57%), чем ИИ-эксперты (37%).

Граждане и ИИ-эксперты почти одинаково склонны считать, что правительство недостаточно делает для того, чтобы регулировать искусственный интеллект.