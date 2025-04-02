В Москве открылась выставка о нарядах Русского Севера, в Саратове - о сказках, а в Казани - о танце в русской классике

посвящённая языку танца в классической русской литературе, в первую очередь в произведениях Льва Толстого и их экранизациях. "Любая выставка - это соединение разных видов творчества. "Вальс жизни" получился богатым - здесь встретились кино, литература, танец. Здесь про красоту в деталях, которую создают костюмы, фотографии, эскизы из Музея кино и предметы из фондов Национального музея, подобранные с большим вниманием", -

В Казани в Национальном музее открылась выставка "Вальс жизни", отметила генеральный директор Национального музея Татарстана Алиса Вяткина.