В Москве открылась выставка о нарядах Русского Севера, в Саратове - о сказках, а в Казани - о танце в русской классике

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В Москве во во Дворце царя Алексея Михайловича музея-заповедника "Коломенское" открылась выставка "Северная Атлантида", посвященная женским нарядам Русского Севера. Экспозиция выставки позволит познакомиться с судьбой русских деревень и сел, входящих в прошлом в состав Олонецкой, Архангельской, Вологодской и Новгородской губерний. Особое внимание уделено истории вологодского села Крохино, о существовании которого сегодня напоминает только церковь Рождества Христова: оно было затоплено в 1964 году. 
 
В Саратове в областной библиотеке для детей и юношества им. Пушкина открылась интерактивная историко-библиографическая выставка "Сказка""Главная задача, которую ставят разработчики проекта, - узнать истоки фольклора. Это очень важная составляющая русской культуры. <…> Мероприятия рассчитаны на разный возраст. Например, маленьким детям мы показываем "русскую печку", которая спасала детей в сказке "Гуси-лебеди". Дети разыгрывают целые представления благодаря тому, что они создают вместе с родителями куклы для теневого театра", - рассказала директор библиотеки Наталия Абрамова.
 
В Казани в Национальном музее открылась выставка "Вальс жизни", посвящённая языку танца в классической русской литературе, в первую очередь в произведениях Льва Толстого и их экранизациях. "Любая выставка - это соединение разных видов творчества. "Вальс жизни" получился богатым - здесь встретились кино, литература, танец. Здесь про красоту в деталях, которую создают костюмы, фотографии, эскизы из Музея кино и предметы из фондов Национального музея, подобранные с большим вниманием", - отметила генеральный директор Национального музея Татарстана Алиса Вяткина.

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