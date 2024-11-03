 

В Рязани открылась выставка мебели в неорусском стиле, в Перми - крупнейшая выставка о пермском зверином стиле

Рязанские дизайнеры воссоздали мебель по эскизам Врубеля, Васнецова, Коровина и других представителей неорусского стиля, и представили её на выставке "Мастерство рождает вдохновение". Выставка открылась в Музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, в создании мебели участвовали местные рязанские мастера.

Выставка о пермском зверином стиле "Городу нужен герой" с подлинными предметами из фондов музеев России и Пермского края открылась в Перми. 

"Так масштабно о пермском зверином стиле мы говорим, наверное, впервые. Огромное количество предметов - порядка тысячи, у нас только один зал более 300 предметов, а всего залов пять. В начале XX века пермский звериный стиль попадал в разные музеи, его находили в различных местах. И Государственный Эрмитаж, и многие другие музеи тоже имеют коллекции пермского звериного стиля, не все здесь представлены, потому что просто невозможно собрать всех. Но ключевые коллекции, конечно, хранятся в Прикамье, поэтому основа нашей выставки - это коллекция Пермского краеведческого музея, Чердынского краеведческого музея и Коми-Пермяцкого краеведческого музея", - сказала заместитель директора Пермского краеведческого музея по научной работе Мария Ромашова.



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