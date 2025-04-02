Захарова заявила, что Киев бьёт по российской энергетике, не зная, что Трамп об этом осведомлён, но он осведомлён

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев продолжает наносить удары по энергетическим объектам России, поскольку не учитывает степень осведомлённости команды президента США Дональда Трампа. По её словам, в Киеве надеются, что "можно продолжать наносить удары по энергообъектам, показывая Трампу искажённую картинку происходящего", и "демонстрируют неуважение к президенту США и администрации Белого дома", но РФ продолжит информировать мировую общественность, организации и дипломатов о ситуации вокруг энергетических объектов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения в СМИ о том, что Трамп разозлился на президента РФ Путина из-за слов о Зеленском, "не были закавыченными цитатами".