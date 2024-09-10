Шойгу объяснил, что Путин решил не бить по энергетическим объектам Украины; Песков сказал, что чётких договорённостей не было

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в эфире "России 24" объяснил, что президент РФ Владимир Путин до вторжения ВСУ в Курскую область согласился на предложение Турции отказаться от ударов по объектам энергетики и украинскому "гражданскому флоту":

«Турция нам предложила… не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял решение и сказал: «Да, давайте, давайте мы такое решение примем».

Однако спустя какое-то время украинцы сказали, что не пойдут на это соглашение, "и для нас это было большое удивление", сказал Шойгу. А потом ВСУ неожиданно вторглись в Курскую область, "и нам стало понятно, что имелось в виду под объектами атомной энергетики".

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что "никаких чётких договорённостей не было".

На "рассинхрон в информационной политике" обратил внимание также Олег Царёв. В частности, он отметил, что 18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется", а 28 августа это заявлял и Дмитрий Песков. В то же время о таком обсуждении писала газета "Вашингтон Пост".