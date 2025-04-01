 

Россиян оштрафовали почти на 150 млрд рублей за нарушения ПДД, выявленные камерами; куратором МВД Чечни стал подросток

Сумма штрафов, наложенных с помощью камер фотовидеофиксации за нарушения правил дорожного движения в России в 2024 году, составила 149,2 млрд рублей, что на 8,3 млн рублей больше, чем годом ранее (в 2023 году - 140,9 млрд рублей, в 2022 году - 112,9 млрд рублей). Лидерами по количеству вынесенных по камерам постановлений стали Москва, Московская область и Татарстан.

 

Семнадцатилетний сын Рамзана Кадырова Адам Кадыров стал куратором МВД Чечниназначение было произведено по указу Кадырова-старшего.


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