 

Президент РФ подписал закон против кибермошенничества, почти 8 млн россиян установили самозапрет на кредиты

 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Закон предусматривает обязательную маркировку звонков на экранах телефонов, возможность отказа от рекламных обзвонов и сообщений (с 1 августа), запрет государственным органам и банкам связываться с гражданами через иностранные мессенджеры. Будет создана госинформсистема, которая будет хранить данные мошенников, в том числе записи их голосов и номера телефонов.

Закон даёт россиянам возможность ввести запрет на оформление сим-карт без личного присутствия и их передачу третьим лицам, за исключением близких родственников. 

 

7,94 миллиона россиян установили самозапрет на кредиты всего лишь за месяц с того момента, как появилась эта возможность.

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