Два человека ранены
при атаке украинского дрона на автомобиль в селе Вязовое Краснояружского района Белгородской области. Повреждён дом в селе Долгом Валуйского муниципального округа. В результате атаки ВСУ по частному сектору, ранен замглавы администрации, секретарь совета безопасности Грайворонского округа Вячеслав Радченко. Тяжело ранен владелец приюта для собак в Шебекине.
ВСУ атаковали дроном электротрансформаторную подстанцию в брянском селе Подывотье, электроснабжение нарушено
.
Журналисты "Нью-Йорк Таймс" сообщают
, что американские военные передавали украинцам разведданные о позициях войск Российской армии и координировали почти все их удары из РСЗО "Хаймарс". «Каждое утро американские и украинские военные офицеры устанавливали приоритеты нацеливания — российские подразделения, части оборудования или инфраструктуру», — указано в статье.
В 2022 году американская сторона занималась координацией атак украинских беспилотников по российским кораблям в порту Севастополя. Наступление ВСУ в 2023 году также координировали США. В 2024 году американцы начали помогать ВСУ в нанесении ударов вглубь территории РФ.