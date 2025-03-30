Четверо раненых в Белгородской области, атакована электроподстанция под Брянском

разведданные о позициях войск Российской армии и координировали почти все их удары из РСЗО "Хаймарс".

«Каждое утро американские и украинские военные офицеры устанавливали приоритеты нацеливания — российские подразделения, части оборудования или инфраструктуру», — указано в статье.