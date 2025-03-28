Блокирование мобильного интернета улучшило внимание и психическое здоровье всего за две недели

Канадское исследование, проведённое на четырёх сотнях добровольцах, показало
, что блокирование интернета на смартфоне всего за две недели улучшило уровень внимательности испытуемых (способности сосредоточиться на одном предмете) так, как если бы они стали на десять лет моложе. 90% также сообщили об улучшении психического здоровья - более выраженном, чем если бы они в течение двух недель принимали антидепрессанты. Предположительно, причиной стало то, что люди в течение этого срока больше времени уделяли человеческому общению. При этом они могли использовать стационарный интернет, но всё же проводили в нём меньше времени, чем имея доступ к мобильному интернету.