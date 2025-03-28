 

Блокирование мобильного интернета улучшило внимание и психическое здоровье всего за две недели

Канадское исследование, проведённое на четырёх сотнях добровольцах, показало, что блокирование интернета на смартфоне всего за две недели улучшило уровень внимательности испытуемых (способности сосредоточиться на одном предмете) так, как если бы они стали на десять лет моложе. 90% также сообщили об улучшении психического здоровья - более выраженном, чем если бы они в течение двух недель принимали антидепрессанты. Предположительно, причиной стало то, что люди в течение этого срока больше времени уделяли человеческому общению. При этом они могли использовать стационарный интернет, но всё же проводили в нём меньше времени, чем имея доступ к мобильному интернету.
 
Около трети трудоспособного населения Европы, Азии и Америки страдает от проблем с психикой, в особенности это характерно для молодёжи.
С 2012 года международное исследование PISA (проводится с 1975 года) показывает снижение способностей учащихся.
За последние три года число детей с "ограниченными возможностями здоровья" выросло на 14%, растёт необходимость в психиатрических детских заведениях.
В США сёстры-подростки пытались зарезать мать за то, что она отключила им интернет.
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APN.ru