Человеческие интеллектуальные навыки ухудшаются с 2012 года

По данным ежегодного исследования

, которое проводится в США с

1975 года, старшеклассники всё чаще жалуются, что не могут сосредоточиться и с трудом запоминают новые вещи. Доля участников опроса с подобными проблемами почти не менялась с 1990-х годов но начала стремительно расти в середине 2010-х.

Автор публикации в "Файненшл таймс" отмечает, что ухудшение показателей началось до ковидопандемии, и связывает его с распространением соцсетей, ростом популярности видеоконтента и падением интереса к чтению книг.



