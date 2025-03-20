 

Человеческие интеллектуальные навыки ухудшаются с 2012 года

Регулярные исследования уровня грамотности, математических навыков и научных знаний, проводимые в разных странах мира, показывают неуклонное ухудшение ситуации. Способности учащихся до 15 лет, оцениваемые по международной программе PISA, снижаются с 2012 года. По данным ежегодного исследования, которое проводится в США с 1975 года, старшеклассники всё чаще жалуются, что не могут сосредоточиться и с трудом запоминают новые вещи. Доля участников опроса с подобными проблемами почти не менялась с 1990-х годов но начала стремительно расти в середине 2010-х. Автор публикации в "Файненшл таймс" отмечает, что ухудшение показателей началось до ковидопандемии, и связывает его с распространением соцсетей, ростом популярности видеоконтента и падением интереса к чтению книг.
 
Исследование, проведённое в Оксфордском университете Британии, показало, что 98% студентов имеют СДВГ (нарушение внимания). Величина этой цифры вызвала сомнения в методике оценки - в частности, потому, что она опиралась на мнение самих студентов о себе, а также потому, что студентам с СДВГ полагается дополнительное время на экзаменах. Однако число студентов, считающих, что они имеют психо-неврологические расстройства, растёт с каждым годом. 
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APN.ru