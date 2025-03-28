Трамп провёл в Белом доме ифтар и заявил о рекордной поддержке мусульманского электората

Президент США Дональд Трамп провёл в Белом доме ифтар — вечерний приём пищи у мусульман по случаю Рамадана. «Рамадан мубарак!» (рамадан благословенный) — воскликнул глава государства в ходе торжественного обращения по случаю праздника.

Трамп вспомнил, что на президентских выборах прошлого года он получил рекордную поддержку мусульманского электората и заверил, что отплатит взаимностью за доверие: «Пока я президент, я буду с вами».

23 сентября прошлого года Трампа на выборах публично поддержал мэр города Хамтрамк в штате Мичиган Амер Галиб. Этот населённый пункт стал первым в истории США, где большинство населения составляют мусульмане. В 2024 году за Трампа проголосовало, как минимум, в шесть раз больше мусульман, чем на выборах 2020 года.