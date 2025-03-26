 

Мишустин высказался о миграционной политике

Около 640 тыс. иностранцев включены в список находящихся в РФ нелегально (реестр контролируемых лиц МВД), сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. По его словам, "миграционная политика - чувствительный вопрос", а "большая доля нелегальной миграции - это вообще угроза общественной стабильности и безопасности".

В Подольске присяжные заседатели признали тридцатилетнего мигранта виновным в убийстве женщины, он удушил её ремнём от сумки и получил за это 13 лет.
В Амурской области трое мигрантов избили двоих местных жителей.

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APN.ru