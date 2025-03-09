 

В реестр контролируемых лиц сейчас включены около 685 тыс. мигрантов, которые не должны находиться в РФ

 

Около 685 тыс. иностранных граждан не имеют законных оснований для нахождения в РФ, информация о них размещена в реестре контролируемых лицДо 30 апреля они ещё могут "легализовать своё пребывание".

Реестр контролируемых лиц заработал в РФ 5 февраля 2025 года. В него включены подлежащие высылке из страны иностранцы на основании совершенных нарушений. Находящиеся в реестре лица имеют ряд ограничений, среди которых невозможность смены места жительства, заключения брака, регистрации недвижимости или транспортного средства. Нововведение также предполагает штрафы для юридических лиц, оказавших услуги из списка ограничений либо же трудоустроивших мигрантов из реестра к себе на работу.

Реестр функционирует на базе официального сайта МВД и на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Проверить информацию о включении гражданина в реестр может бесплатно любой человек или организация через специальную интерактивную форму


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APN.ru