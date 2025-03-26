Зависимость от импорта в РФ остаётся высокой

Общая производственная зависимость от импорта в России в 2022-2023 годы в денежном выражении снизилась почти в полтора раза, но по некоторым позициям, например, в добыче угля и производстве лекарств, она даже выросла, к такому выводу пришли эксперты РАНХиГС Дмитрий Землянский и Валерия Чуженькова на основе данных Росстата.

Кроме того, во многом снижение зависимости от импорта комплектующих происходит за счёт роста безальтернативной технологической зависимости от Китая.

Оценка взята из доли стоимости купленных за рубежом сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих, необходимых для производства и продажи продукции, в общих расходах на производство.

Отдельно эксперты выделили рост импортозависимости в регионах, где реализуются крупные промышленные проекты. Таким образом, речь по-прежнему идет о выборе готовых импортных решений, а не использовании собственных разработок. Также, по их оценкам, в регионах со специализацией на добыче энергоресурсов низкая зависимость от «импорта» маскируется под высокой зависимостью от поставщиков технологий.

Российскому промышленному сектору удается заменить небольшие локальные компоненты и комплектующие, а не продукты в целом. Итоговые данные искажаются и резким ростом гособоронзаказа.

Ранее исследование АКРА показало, что трансформация российской экономики, начавшаяся в 2022 году, ощутимо замедлилась уже в 2023-м.