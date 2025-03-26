 

Зависимость от импорта в РФ остаётся высокой

 

Общая производственная зависимость от импорта в России в 2022-2023 годы в денежном выражении снизилась почти в полтора раза, но по некоторым позициям, например, в добыче угля и производстве лекарств, она даже выросла, к такому выводу пришли эксперты РАНХиГС Дмитрий Землянский и Валерия Чуженькова на основе данных Росстата.

Кроме того, во многом снижение зависимости от импорта комплектующих происходит за счёт роста безальтернативной технологической зависимости от Китая.

Оценка взята из доли стоимости купленных за рубежом сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих, необходимых для производства и продажи продукции, в общих расходах на производство. 

Отдельно эксперты выделили рост импортозависимости в регионах, где реализуются крупные промышленные проекты. Таким образом, речь по-прежнему идет о выборе готовых импортных решений, а не использовании собственных разработок. Также, по их оценкам, в регионах со специализацией на добыче энергоресурсов низкая зависимость от «импорта» маскируется под высокой зависимостью от поставщиков технологий.

Российскому промышленному сектору удается заменить небольшие локальные компоненты и комплектующие, а не продукты в целом. Итоговые данные искажаются и резким ростом гособоронзаказа.

Ранее исследование АКРА показало, что трансформация российской экономики, начавшаяся в 2022 году, ощутимо замедлилась уже в 2023-м.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Секретарь Совбеза РФ рассказал об опасности параллельного импорта и сокращении числа учёных за 20 лет
» Отечественное авиастроение окончательно прекращается?
» Замещение импорта в России не выдержало конкуренции и откладывается
» Рост ВВП России замедлился с 2,7% в сентябре до 2,3% в октябре
» Экспорт растет медленне импорта
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Тактические экономические процессы выгодные для США

Тактические экономические процессы выгодные для США

В тестовом режиме

В тестовом режиме

Ждать ли нам измены?

Ждать ли нам измены?

\

"Не ведают, что творят"?

На кого работает время?

На кого работает время?

Между Богом и Освенцимом

Между Богом и Освенцимом

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Зависимость от импорта в РФ остаётся высокой

  • 11:27
  • 124

Неофеодализм и религия

В Молдавии задержана глава Гагаузии Евгения Гуцул

  • 11:07
  • 131

Продолжаются ожесточённые бои в Белгородской области, погибла корреспондентка Первого канала

  • 10:37
  • 163

Мысли вице-президента США о путях развития промышленности, производительности труда и миграции

Эксперты выдвинули возражения к законам о защите граждан от кибермошенничества и об искусственном интеллекте

  • 20:08
  • 306
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru