Секретарь Совбеза РФ рассказал об опасности параллельного импорта и сокращении числа учёных за 20 лет

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске рассказал о минусах параллельного импорта: он стабилизирует ситуацию на рынке товаров, но "не способствует повышению инновационной активности в реальном секторе экономики". По мнению Патрушева, параллельный импорт в РФ уже во многом выполнил свою задачу, и следует заниматься импортозамещением и достижением технологической независимости: "Инвестиционная и инновационная активность компаний, особенно на рынках наукоемкой и технологичной продукции, выросла незначительно. По-прежнему не разработан экономически обоснованный баланс между внутренним потреблением, экспортом и импортом промышленной продукции, прежде всего критически необходимой для достижения технологического суверенитета (в том числе в региональном разрезе)... отечественные компании зачастую продолжают ориентироваться на покупку уже готовых иностранных продуктов, не используют имеющийся в стране научно-технический потенциал для проведения перспективных разработок".





исло научных сотрудников в России за последние два десятилетия сократилось примерно на четверть , и этот кадровый дефицит является "серьёзным препятствием к достижению технологической независимости", даже несмотря на рост числа студентов. В то же время ч

"На фоне роста числа студентов, обучающихся по приоритетным специальностям и направлениям подготовки, отмечается снижение уровня трудоустройства выпускников по полученной специальности... Это свидетельствует о сформировавшихся в системе подготовки кадров существенных диспропорциях между спросом на квалифицированные кадры и предложением со стороны системы образования".





