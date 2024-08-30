Образование при неофеодализме

Нынешний неофеодализм особо выделяется значимостью инженерно - технических знаний, ролью владения IT – технологиями, использованием 3д - печати. Будут важны технологии производства пищи (от её химического синтеза до обычного огорода), медицинские знания. По крайней мере, на этапе становления неофеодализма большую роль подчас может играть и военное дело.

Всему этому так или иначе будут учить. При том, что система среднего и высшего образования в нынешнем виде сохранится далеко не везде. Скорее, будут развиваться наиболее востребованные её элементы.

Вероятно, большую роль в обучении молодого поколения вновь будут играть коллективы выживания и их сети (семьи разного статуса, общины). В образовании и воспитании может снова вырасти роль родителей. Особенно если они - востребованные профессионалы либо имеют сравнительно высокий статус.

Также различные структуры будут готовить специалистов «без отрыва от производства». Например, на основе базовых знаний, полученных в коллективе выживания.

Значимость гуманитарных наук в целом будет падать. Их, прежде всего, будут преподавать управленцам и идеологам. Причём объективное знание очень часто будут заменять мифами, призванными объединять и вдохновлять. Хотя, возможно, идеологическую настройку отчасти заменят технологии непосредственного воздействия на мозг человека.