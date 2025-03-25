 

Исламисты устроили бойню в Сирии, тысячи людей укрылись на российской авиабазе

 

Пришедшие к власти в Сирии исламисты после свержения Башара Асада устроили геноцид христиан и алавитов (эзотерическое течение в исламе с элементами христианства). «Они преследовали всех, кто попадался на глаза, рушили дома, грабили магазины, забирая все, что могли. Есть кадры этих расправ — на видео они кричат: "Аллах велик! Мы раздавим вас, свиньи-нусайриты", будто это война на уничтожение против алавитов и христиан», — рассказал собеседник "Ленты". 

«Исламисты грабили дома и магазины, а затем закладывали в них взрывчатку, чтобы обвинить алавитов в поддержке режима. Они убивали всех, кто не успел бежать. Наши деревни превратились в призраки — в них остались только разрушенные дома и колонны военной техники», — рассказал очевидец.

Тысячи алавитов укрылись от преследования на российской авиабазе "Хмеймим".

На территории Сирии отключён интернет

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APN.ru