Заявление пресс-службы Пятигорской епархии

Нам казалось, что резня мирного населения в Сирии где-то далеко от нас. И наши соседи – мусульмане Кавказа, представители самой мирной религии никогда не поддержат того ужаса, который мы видим практически в прямом эфире.





Поэтому слова заместителя муфтия Ставрополья Шихабудина Гусейнова стали настоящим шоком для православных христиан на Кавказе. Какими благими намерениями можно оправдать убийство женщин и детей? Как можно хотеть мира без разбора уничтожая села и деревни? Как можно оправдывать убийц, кровавое опьянение которых не скрывает плохое качество телефонных видеороликов?





Слова не просто мусульманина, но представителя уммы, заместителя муфтия откровенно пугают… Сколько ещё его единоверцев сочувствует палачам? Сколько готовы последовать их примеру? Эти вопросы невольно приходят в голову при словах господина Гусейнова. Очень хочу надеяться, что слова эти были ошибкой. И очень опасаюсь если это не так.





Но страшнее другое. Скольких мирных и добрых мусульман сейчас этот комментарий поставил в очень странное положение необходимости вновь доказывать, что ислам – действительно религия мира? И всё это происходит в дни и православного и мусульманского постов.





Сохранением жизней невинных жителей Сирии сейчас заняты наши воины, приютившие их на авиабазе Хмеймим. И нам сейчас лучше всего не делать опасных и жестоких заявлений о благих намерениях, которыми вымощена известная дорога, а сосредоточиться на молитве о прекращении кровопролития.





пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин