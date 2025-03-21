В связи с пожаром на нефтебазе в станице Кавказская ограничено движение транспорта
на участке трассы регионального значения Краснодар - Кропоткин - граница Ставропольского края, площадь пожара составляет 5 тыс. кв. м., его тушат 471 человек и 187 единиц техники.
Взорвана нитка газопровода «Прогресс», которую украинцы заминировали динамитом. Поврежден один из отрезков 30-метрового участка. Ещё раньше, 18 марта, была взорвана нитка газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород». Обе они раньше использовались для поставок газа в Европу. ВСУ не тронули две другие трубы, которые идут в сторону Киева.
Российские военные по-прежнему воздерживаются от ударов по энергетической инфраструктуре Украины в соответствии с приказом верховного главнокомандующего, несмотря на действия Киева, заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При ударе украинского беспилотника ранен
мирный житель на хуторе Бабка в Белгородской области. Один мирный житель погиб
и один ранен при ударе беспилотника ВСУ по хутору Добрино Ракитянского района Белгородской области, ещё один человек ранен в Лобковке.
Пятеро работников коммунальных служб - четыре женщины и мужчина - ранены
при обстреле украинцами городского рынка в Лисичанске. Мужчина в тяжёлом состоянии.