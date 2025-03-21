РФ продолжает воздерживаться от ударов по энергосистеме Украины, пожар в Краснодарском крае тушат почти 500 человек

тушат 471 человек и 187 единиц техники.

В связи с пожаром на нефтебазе в станице Кавказская

Взорвана нитка газопровода «Прогресс», которую украинцы заминировали динамитом. Поврежден один из отрезков 30-метрового участка. Ещё раньше, 18 марта, была взорвана нитка газопровода «Уренгой

— Помары — Ужгород

». Обе они раньше использовались для поставок газа в Европу.

ВСУ не тронули две другие трубы, которые идут в сторону Киева.