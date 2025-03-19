После очередной атаки ВСУ на энергообъект в Кремле заметили дефицит договороспособности Украины

Сразу после решения президента РФ Владимира Путина о прекращении ударов по энергосистеме Украины, ВСУ ударили беспилотниками
по энергетическому объекту в станице Кавказская (Краснодарский край), который обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил
, что это говорит о "дефиците договороспособности" киевского режима. Также он сообщил
, что Путин не давал команды военным о возобновлении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, пауза со стороны России сохраняется.
После приказа Путина, отданного накануне, РФ сбила свои же выпущенные по Украине беспилотники, наведённые на украинские энергетические объекты.
"Войска получили приказ уже после того, как очередная группа беспилотников была наведена на украинские энергетические объекты и выпущена, отметили в военном ведомстве. В связи с этим было принято решение об их ликвидации, продолжили там. С целью сохранения достигнутой договоренности шесть БПЛА были сбиты зенитным комплексом «Панцирь», на перехват еще одного беспилотника вылетел дежурный истребитель ВКС России, добавили в министерстве [обороны]".