Сразу после решения президента РФ Владимира Путина о прекращении ударов по энергосистеме Украины, ВСУ ударили беспилотниками по энергетическому объекту в станице Кавказская (Краснодарский край), который обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил , что это говорит о "дефиците договороспособности" киевского режима. Также он сообщил , что Путин не давал команды военным о возобновлении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, пауза со стороны России сохраняется.

сбила свои же выпущенные по Украине беспилотники, наведённые на украинские энергетические объекты. После приказа Путина, отданного накануне, РФ

" Войска получили приказ уже после того, как очередная группа беспилотников была наведена на украинские энергетические объекты и выпущена, отметили в военном ведомстве. В связи с этим было принято решение об их ликвидации, продолжили там. С целью сохранения достигнутой договоренности шесть БПЛА были сбиты зенитным комплексом «Панцирь», на перехват еще одного беспилотника вылетел дежурный истребитель ВКС России, добавили в министерстве [обороны]".







