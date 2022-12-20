В Чувашии произошёл взрыв на газопроводе, качавшем газ в Европу

Во вторник в 13:42 поступило сообщение, что в Вурнарском районе между селом Калинино и деревней Ямбахтино в Чувашии повреждён магистральный газопровод "Уренгой -- Помары -- Ужгород", качавший газ в Европу через территорию Украины. Наблюдалось факельное горение, которое затем было остановлено; при резком возгорании газа погибли три человека и один пострадал -- это работники линейного производственного управления "Газпром трансгаз Нижний Новгород", которое обслуживает газопровод.

Предположительно, возгорание произошло из-за утечки газа, прорыв произошел во время проведения плановых ремонтных работ.

Транспортировка газа в Европу продолжает осуществляться в полном объёме по параллельным трубопроводам.







