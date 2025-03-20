Иностранцы смогут работать в РФ без патентов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому иностранцы и апатриды могут осуществлять в РФ трудовую деятельность без патента при прохождении дактилоскопии и медосвидетельствования на наркотики и опасные инфекционные заболевания.





Ранее стало известно о вспышке менингита среди мигрантов в Череповце. Люди находились в инкубационном периоде заразной и опасной болезни, однако свободно перемещались и взаимодействовали с местными жителями. Один из мигрантов умер.

82 мигранта из полутораста проверенных в Геническом округе Херсонской области нарушали миграционное законодательство и привлечены к административной ответственности.

Почти 500 иностранцев и лиц без гражданства выслали в 2024 году из Луганской Народной Республики и за пределы РФ.





