 

Иностранцы смогут работать в РФ без патентов

 

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому иностранцы и апатриды могут осуществлять в РФ трудовую деятельность без патента при прохождении дактилоскопии и медосвидетельствования на наркотики и опасные инфекционные заболевания.


Ранее стало известно о вспышке менингита среди мигрантов в Череповце. Люди находились в инкубационном периоде заразной и опасной болезни, однако свободно перемещались и взаимодействовали с местными жителями. Один из мигрантов умер. 

82 мигранта из полутораста проверенных в Геническом округе Херсонской области нарушали миграционное законодательство и привлечены к административной ответственности.

Почти 500 иностранцев и лиц без гражданства выслали в 2024 году из Луганской Народной Республики и за пределы РФ.

 



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В московских аэропортах могут ввести дактилоскопирование мигрантов, уже раскрыто более 2 тыс. преступлений
» В Москве вспышка менингита среди мигрантов
» Иностранцы-собственники жилья теперь могут регистрировать у себя других мигрантов
» Иностранцы получили право воевать в российской армии за границей
» Владимир Путин подписал закон о запрете труда несовершеннолетних иностранцев
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
В тестовом режиме

В тестовом режиме

Ждать ли нам измены?

Ждать ли нам измены?

\

"Не ведают, что творят"?

На кого работает время?

На кого работает время?

Между Богом и Освенцимом

Между Богом и Освенцимом

Дональд Трамп и Третья мировая война

Дональд Трамп и Третья мировая война

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Вышла новая книга Константина Крылова

  • 00:27
  • 112

Иностранцы смогут работать в РФ без патентов

  • 18:06
  • 264

Суд отказался признать нарушения и вернуть дело генерала Ивана Попова в прокуратуру

  • 16:08
  • 312

О самозапрете на победу

Стала известна причина, почему в Абхазии подстрелили русского туриста; в Москве иностранца задержали за убийство

  • 12:21
  • 332

Человеческие интеллектуальные навыки ухудшаются с 2012 года

  • 09:10
  • 308
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru