Россия вновь вошла в десятку стран с лучшим математическим и естественно-научным образованием

Россия вошла в десятку ведущих стран по итогам исследования качества школьного математического и естественно-научного образования TIMSS. Речь идёт об исследовании, которое проводилось в апреле 2019 года; в 2015 году Россия также входила в десятку лучших стран (TIMSS проводится раз в четыре года). Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил:
TIMSS - международное исследование качества школьного математического и естественно-научного образования, оно позволяет сравнить уровень и качество знаний в этих областях учащихся 4-х и 8-х классов.