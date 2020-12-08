 

Россия вновь вошла в десятку стран с лучшим математическим и естественно-научным образованием

 

Россия вошла в десятку ведущих стран по итогам исследования качества школьного математического и естественно-научного образования TIMSS. Речь идёт об исследовании, которое проводилось в апреле 2019 года; в 2015 году Россия также входила в десятку лучших стран (TIMSS проводится раз в четыре года). Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил

"Мы предварительно посмотрели результаты исследования TIMSS 2019 года. Мы можем однозначно сказать, что лидерские позиции российского школьного образования сохраняются, и мы остаёмся по качеству исследования TIMSS в десятке ведущих стран мира".


TIMSS - международное исследование качества школьного математического и естественно-научного образования, оно позволяет сравнить уровень и качество знаний в этих областях учащихся 4-х и 8-х классов. 

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APN.ru