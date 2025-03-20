 

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Саратовской области и ДНР, обстановка у границы в Белгородской области остаётся сложной

132 украинских беспилотника сбиты за ночь над территорией РФ, из них 54 над Саратовской и 40 - над Воронежской. 
В Саратовской области беспилотники, предположительно, были нацелены на НПЗ под Энгельсом. Выбиты окна в двух детских садах и школе, повреждена больница, ранены десять человек. Загорелся аэродром, из близлежащего района идёт эвакуация. Повреждены порядка 30 частных и дачных домов в нескольких СНТ.
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае (возник после атаки украинского БПЛА) разросся уже до 4250 кв.м., и его тушат 406 человек и 157 едини техники.
Положение в Краснояружском районе Белгородской области у границы с Украиной остаётся сложным, попытки прорыва ВСУ продолжаются, людей просят не возвращаться в дома.
При очередном обстреле Горловки, ДНР, погибла мирная жительница, ранены двое мирных жителей, остановлена работа нескольких котельных.
В Сватовском районе ЛНР сгорел бензовоз.
В Михайловке Херсонской области дронами атакованы школа и детский сад, дети и персонал эвакуированы; Малокаховка частично без света; также атакована Любимовка.
В Запорожской области обстрелян Токмак.
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