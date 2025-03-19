ВСУ атакуют российские регионы, продолжаются нападения на Белгородскую область, население убеждают эвакуироваться

Ночью и утром 19 марта украинцы предприняли ещё две попытки
прорваться в Демидовку Белгородской области. В Краснояружском районе власти обходят дома, пытаясь убедить население эвакуироваться
. Также в регионе атакованы и повреждены
предприятия в Шебекине и на хуторе Церковный, автомобили в посёлке Дальний.
В Курской области продолжаются бои
в районе Гоголевки, Олешни, Гуева, Горнали. Украинский дрон ударил по зданию
Хомутовской центральной районной больницы, повредив фасад и выбив окна. Два мирных жителя ранены
при атаке беспилотника ВСУ на село Мокрушино в Беловском районе Курской области.
Двенадцать мирных жителей ранены
в результате массированного обстрела Горловки, ДНР. Четверо в тяжёлом состоянии.
Ранен
мирный житель в Сватове, ЛНР.