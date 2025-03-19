 

ВСУ атакуют российские регионы, продолжаются нападения на Белгородскую область, население убеждают эвакуироваться

Ночью и утром 19 марта украинцы предприняли ещё две попытки прорваться в Демидовку Белгородской области. В Краснояружском районе власти обходят дома, пытаясь убедить население эвакуироваться. Также в регионе атакованы и повреждены предприятия в Шебекине и на хуторе Церковный, автомобили в посёлке Дальний.
В Курской области продолжаются бои в районе Гоголевки, Олешни, Гуева, Горнали. Украинский дрон ударил по зданию Хомутовской центральной районной больницы, повредив фасад и выбив окна. Два мирных жителя ранены при атаке беспилотника ВСУ на село Мокрушино в Беловском районе Курской области.
Двенадцать мирных жителей ранены в результате массированного обстрела Горловки, ДНР. Четверо в тяжёлом состоянии.
Ранен мирный житель в Сватове, ЛНР.
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