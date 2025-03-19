В 2024 году у российских чиновников-коррупционеров конфисковали имущество на 504 млрд рублей

На расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры генпрокурор России Игорь Краснов рассказал, что в 2024 году ведомство добилось конфискации у чиновников-коррупционеров активов на 504 миллиарда рублей. По словам Краснова, объем изъятого в прошлом году имущества коррупционеров сопоставим с результатом конфискаций по искам Генпрокуратуры в период с 2019 по 2024 года. Тогда за пять лет изъяли более 760 миллиардов рублей. «На эту сумму можно было бы построить более 250 школ — средняя стоимость строительства одной составляет около 3 миллиардов рублей», — отметил генпрокурор, добавив, что, согласно постановлению Конституционного суда, сроки давности не распространяются на дела о конфискациях.

Также Краснов рассказал, что в собственность государства вернулись пять стратегических предприятий, четыре из которых были под иностранным контролем. Их собственники тратили изъятые из оборота денежные средства в том числе на финансирование украинских формирований.