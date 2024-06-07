Прокуратура РФ вернула в госсобственность более 100 предприятий общей стоимостью в триллион рублей

Прокуратура с 2022 года вернула в собственность России свыше ста предприятий общей стоимостью один триллион рублей, заявил генпрокурор Игорь Краснов. В 2023 году прокуроры добились возвращения государству двадцати стратегических предприятий, которыми незаконно завладели иностранные резиденты и использовались ими в ущерб интересам России, сказал Краснов.

Также Генпрокуратура РФ конфисковала в пользу государства имущество бывшего владельца нефтяной компании "ЮКОС" Михаила Ходрковского (иностранный агент) и экс-главы группы «МЕНАТЕП» Платона Лебедева, общей стоимостью почти 10 миллиардов рублей.

