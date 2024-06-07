 

Прокуратура РФ вернула в госсобственность более 100 предприятий общей стоимостью в триллион рублей

 

Прокуратура с 2022 года вернула в собственность России свыше ста предприятий общей стоимостью один триллион рублей, заявил генпрокурор Игорь Краснов. В 2023 году прокуроры добились возвращения государству двадцати стратегических предприятий, которыми незаконно завладели иностранные резиденты и использовались ими в ущерб интересам России, сказал Краснов. 

 

Также Генпрокуратура РФ конфисковала в пользу государства имущество бывшего владельца нефтяной компании "ЮКОС" Михаила Ходрковского (иностранный агент) и экс-главы группы «МЕНАТЕП» Платона Лебедева, общей стоимостью почти 10 миллиардов рублей. 


 

 


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