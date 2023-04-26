Генпрокурор РФ: за 2022 год с чиновников-взяточников взыскали 90 млрд рублей

Генпрокурор РФ Игорь Краснов рассказал, что за 2022 год с чиновников-взяточников взысканы рекордные 90 миллиардов рублей, «особое внимание уделялось исковой работе по возмещению ущерба, причиненного актами коррупции, а также в связи с несоответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, отраженным в их декларации доходам». В суды направили 4,5 тысячи заявлений на 300 миллиардов рублей, в казну пошли 90 миллиардов, более пятисот чиновников были уволены за грубые нарушения антикоррупционных требований.

Краснов отметил, что количество обнаруженных фактов взяток среди организованных групп и преступных сообществ, а также в крупных размерах выросло более чем наполовину, и что случаи задержания высокопоставленных федеральных и местных чиновников за получение взяток больше не считаются необычными.



