В РФ за 9 месяцев изъяли имущество коррупционеров на 220 млрд рублей; с чиновников взыскали 12 млрд рублей

«За девять месяцев этого года судами удовлетворены требования прокуроров в отношении имущества на общую сумму более 220 млрд рублей. Причём по вступившим в законную силу решениям судов фактически в доход государства уже поступило 3472 объекта, а в денежном эквиваленте — свыше 120 млрд рублей», — заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Краснов рассказал, в частности, о незаконной деятельности руководителя одного из управлений Федеральной противопожарной службы:

«В течение длительного времени занимаясь организацией тушения пожаров, он стал фактическим владельцем приобретённых на неподтверждённые доходы 34 объектов недвижимости, среди которых квартиры (и не только в Барнауле, где он дислоцировался, но и в Сочи), жилые дома, земельные участки и коммерческие помещения. А также семь премиальных автомобилей... Общая стоимость указанного имущества и дохода, полученного от его использования, превысила 400 млн рублей. Месяц назад нами в суд предъявлено исковое заявление об обращении всего указанного имущества в доход государства».

Ещё один такой иск предъявлен в отношении начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции одного из окружных управлений столичного главка МВД России: чиновник приобретал объекты недвижимости и транспортные средства, а оформлял их на своих близких или на доверенных лиц.

А в Ставропольском крае вскрылись факты хищений на сумму более 77 млн рублей, которые были выделены на закупку жизненно необходимых вещей для участников СВО. Они совершались преступной группой, созданной одним из высокопоставленных чиновников краевого министерства.