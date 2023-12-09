В РФ за 9 месяцев изъяли имущество коррупционеров на 220 млрд рублей; с чиновников взыскали 12 млрд рублей

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«За девять месяцев этого года судами удовлетворены требования прокуроров в отношении имущества на общую сумму более 220 млрд рублей. Причём по вступившим в законную силу решениям судов фактически в доход государства уже поступило 3472 объекта, а в денежном эквиваленте — свыше 120 млрд рублей», — заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Краснов рассказал, в частности, о незаконной деятельности руководителя одного из управлений Федеральной противопожарной службы:

«В течение длительного времени занимаясь организацией тушения пожаров, он стал фактическим владельцем приобретённых на неподтверждённые доходы 34 объектов недвижимости, среди которых квартиры (и не только в Барнауле, где он дислоцировался, но и в Сочи), жилые дома, земельные участки и коммерческие помещения. А также семь премиальных автомобилей... Общая стоимость указанного имущества и дохода, полученного от его использования, превысила 400 млн рублей. Месяц назад нами в суд предъявлено исковое заявление об обращении всего указанного имущества в доход государства».

Ещё один такой иск предъявлен в отношении начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции одного из окружных управлений столичного главка МВД России: чиновник приобретал объекты недвижимости и транспортные средства, а оформлял их на своих близких или на доверенных лиц.

А в Ставропольском крае вскрылись факты хищений на сумму более 77 млн рублей, которые были выделены на закупку жизненно необходимых вещей для участников СВО. Они совершались преступной группой, созданной одним из высокопоставленных чиновников краевого министерства.

 
В то же время судебные приставы России в 2023 году перечислили в бюджет более 12 млрд рублей, взысканных по искам прокуратуры с чиновников как неподтверждённые легально доходы

"За 10 месяцев 2023 года в рамках исполнительных производств об обращении в доход РФ денежных средств, законность получения которых не подтверждена (в том числе денежной суммы, эквивалентной стоимости имущества, подлежащего обращению в доход государства), находившихся на исполнении в территориальных органах ФССП России, взыскано и перечислено в доход государства порядка 12,5 млрд рублей... в рамках исполнительных производств, возбужденных на основании исполнительных документов, выданных судами по заявлениям прокуроров об обращении в доход государства имущества [госслужащих], приобретенного на доходы, законность которых не подтверждена, территориальными органами ФССП России в уполномоченные органы передано порядка 1,2 млрд ценных бумаг, более 3 тыс. объектов недвижимого имущества, а также более 1,5 тыс. объектов движимого имущества, в том числе транспортные средства, предметы роскоши и иное имущество".

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