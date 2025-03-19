Председатель Общества русской культуры Михаил Щеглов уехал на СВО

Многолетний автор и друг портала АПН, п редседатель Общества русской культуры Республики Татарстан, председатель Казанского отделения "Русского собрания", доцент кафедры «Автоматика и Управление» Казанского авиационного института им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) Михаил Юрьевич Щеглов уехал на СВО.

"Решение ехать на СВО я принял не сразу, и конечно не потому, что ректор моего университета (теперь уже бывший) взялся извести меня по указке Казанского кремля.

(...) я ректоров КАИ никогда не судил и с ними не воевал, кто б ни был. Не здесь моя брань. И они меня не трогали, пока, снова по рекомендации Казанского кремля, не пришёл последний – Тимур Алибаев. Гордый сын башкирских степей, никогда не работавший в вузах, не имеющий никакого отношения к технике, тем более авиационной. Зато опытный местечковый чиновник, проработал сначала в городской администрации, а потом два десятка лет главой двух городских районов. И, вот, получает «золотой парашют», перетаскивает всю свою старую преданную команду в КАИ, соответственно, следует умножение сонма проректоров и со всеми прочими вытекающими, включая полное игнорирование преподавателей и управление учёным советом в стиле «лучших ханско-чиновничьих традиций». Кто-то, возмущаясь, что никогда в КАИ не было аж восемь проректоров, сказал, а почему не сорок? Получился бы Али-баба и сорок разбойников. А, уж амбиций «ведающего абсолютно всё» в вопросах техники и точных наук – через край, как у всякого самодовольного неуча. Доходило до смешного, когда он утверждал, что определять звук пропеллера дрона – то же самое, что винтов подводной лодки, не видя разницы между сжимаемыми и не сжимаемыми средами. Или предлагал вовсе упразднить гироскопию, поскольку есть же GPS. (...)

До Алибаева ректорам КАИ никто из Казанского кремля не давал каких-либо указаний относительно «доцента Щеглова», как бы главный журналист РТ Ильшат Аминов не тужился намекать с экранов своего телеканала. Да и вообще вуз наш всегда был относительно независимым от региональных структур, а до середины нулевых так вовсе всё по КАИ решалось в Москве. Да и повода защемить меня по трудовой линии, даже, если притянуть за уши, не было. А тут, в октябре 2024 Казани предстояло принимать БРИКС, хотя, казалось бы, при чём здесь БРИКС?

(...) В ыяснилось, что тогдашний ректор КАИ Алибаев получил указание из Казанского кремля лично от руководителя аппарата главы региона Асгата Сафарова, «чтобы Щеглова во время БРИКСа в КАИ не было». И, что, дескать, ректору делать было нечего, как только развести руками и исполнять, минуя такие «мелочи» как конкурсы КАИ и законы России. И что претензий к Щеглову как преподавателю со стороны КАИ – нет никаких, и что, вот, только закончится БРИКС, можно будет ставить вопрос о возвращении его в КАИ в прежнем качестве, а уж с января нового 2025 г. – точно.

Хотя, где тут хоть подобие логики и здравого смысла? Где БРИКС и где обычный доцент одного из казанских вузов Михаил Щеглов? Сидел бы он тихо в своей норке-аудитории, мучил бы себе студентов, при чём здесь БРИКС? Как Щеглов может помешать татарский чак-чак рекламировать на мировом уровне, чем в основном, как видел весь мир, и занималось на мероприятии окружение руководителя региона. Ну, понятно, у НИХ – мировые исламские форумы, и другие мероприятия, им хоть БРИКС, хоть шмикс – лишь бы пропиарить себя и продажи чак-чака на мировом уровне умножить. Но Щеглов-то здесь причём?!

(...) Ещё с самого начала майдана и нападения бандеровских нацистов на русский Донбасс в 2014 г., страшных событий 2 мая в Одессе, я принимал деятельное участие в помощи Донбассу. Это сейчас регионы «на перегонки» отчитываются о помощи фронту, о работе волонтёров (честь им и хвала!), а в те времена эта деятельность велась исключительно силами общественников. Мы тогда создали общественное движение «Помогаем НОВОРОССИИ!» и взаимодействовали как в сфере гуманитарной помощи Донбассу и ополчению (отправили туда 20 фур с помощью), так и самим ополчением Донбасса (имеются грамоты «Союза добровольцев Донбасса») и прибывшим в Казань беженцам помогали.

Сейчас уже вся страна льёт окопные свечи, плетёт маскировочные сети, собирает помощь фронту. Развивается и новое направление – техническая помощь бойцам, ведь именно технические средства подчас определяют исход современного боя, а также спасают жизни бойцов.

Вот, и мне последние месяцы приходится взаимодействовать с прифронтовыми лабораториями – особым видом подразделений, формирующихся при боевых частях, и призванных оказывать бойцам техническую поддержку. В одно из таких подразделений меня позвали некоторое время назад в качестве специалиста сначала для консультаций, а потом и на постоянной основе. Принципиальное решение ехать ТУДА по контракту я принял ещё во время своей поездки в начале декабря 2024 г., о которой писал ранее. В этой поездке я и понял, что должен быть здесь, что здесь нужен, да и ребята сказали, что нужна помощь, что будут ждать.



(...) А тут – наезд на Алибаева со стороны прокуратуры РТ. Оказывается у него преступный уход от налогов, три непонятные квартиры и дочь учится в дружественной всей элите РТ Турции за миллионы непонятного происхождения. Думаю, не до меня ему сейчас, надо лично всё-таки каким-либо образом увидеться, поговорить. Тем более сильно затянулось оформление в военкоматах, подготовка и подписание контракта на СВО и время ещё есть. О «военкоматовских» перипетиях опишу как-нибудь отдельно, ясно одно, что уж, конкурс по КАИ, в котором я мог бы участвовать, не объявлен, надо оформляться и ехать на СВО. И, вот, рассказываю коллегам и старшим товарищам по кафедре, как обстоят там дела в инженерной сфере, как сейчас востребованы специалисты нашего профиля в прифронтовых лабораториях, что нужно давать студентам реальные задания на практику, курсовые и дипломные проекты, связанные с потребностями фронта. Мне все в один голос советуют выступить с этими предложениями на расширенном ректорате по итогам работы нашего факультета (сейчас – института) Автоматики и электронного приборостроения, которое вот уже в феврале запланировано к проведению в лекционной аудитории нашей кафедры.

Готовлюсь, прихожу, слушаем отчёт декана (точнее, директора института), вопросы-ответы, другие выступления, обсуждение. Поднимаю руку… И уже направляясь к трибуне, слушаю ценные указания от хозяина президиума о том, что мне говорить и чего нет. Пытаюсь начать, падишах крутит головой по сторонам: «Кто это? Он у нас работает? Где?». Хотя он меня прекрасно знает – кто я и откуда. Прерывает, мол, говорите по делу. А я как раз про СВО и пытаюсь сказать, о необходимости взаимодействия нашего вуза с фронтом, о вовлечении студентов… «Вы вообще кого здесь представляете?», – угрожающе звучит вопрос.

(...)

А с этим обманщиком Алибаевым, не желавшим ничего слышать о СВО и о решении насущных государственных задач КАИ, и вообще не желавшим слушать преподавателей – теперь всё ясно, зрелище хуже сбитого лётчика. А из некоторых источников известно, что решётка светит ему неизбежно, да и шут с ним!

Подчеркну лишь, что сначала пришло известие о его уходе, и только через шесть дней мною подписан контракт с военкоматом. То есть уехал я отнюдь не из-за Алибаева, хотя разруха, оставленная им в КАИ, удручает. Вот, дай Бог, вернусь со СВО живым и невредимым, будем налаживать жизнь и работу в КАИ, ведь вернуться в родной вуз – для меня вопрос принципиальный. Об этом я сказал коллегам и своему непосредственному руководству и, конечно, моим дорогим студентам".













