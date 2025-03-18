Путин откликнулся на предложение об отказе от ударов по украинской энергетике и "сразу дал соответствующую команду"
- 18.03.2025, 20:55,
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Сайт "Kremlin.ru" опубликовал
итоги телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.
- Путин выразил Трампу признательность и готовность сотрудничать в "проработке возможных путей урегулирования".
- Путин отметил недоговороспособность киевского режима и обозначил "ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ".
- "Подчёркнуто, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путём – должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву".
- "В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду".