Путин откликнулся на предложение об отказе от ударов по украинской энергетике и "сразу дал соответствующую команду"

Сайт "Kremlin.ru" опубликовал итоги телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

- Путин выразил Трампу признательность и готовность сотрудничать в "проработке возможных путей урегулирования".

- Путин отметил недоговороспособность киевского режима и обозначил "ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ".

- "Подчёркнуто, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путём – должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву".

- "В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду".