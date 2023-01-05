Путин ввёл рождественское перемирие на 36 часов

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

Как говорится в указаниях Путина, "исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова".

Член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков, представляющий Крым, считает, что Украина в это время продолжит военные действия.

