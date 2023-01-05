 

Путин ввёл рождественское перемирие на 36 часов

 

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

Как говорится в указаниях Путина, "исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова".

 

Член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков, представляющий Крым, считает, что Украина в это время продолжит военные действия. 


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